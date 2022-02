Bitcoin en Ethereum doen het slecht. Maar de schade valt mee

Het ziet er niet goed uit voor Bitcoin en Ethereum op dit moment. Maar de schade valt nog mee als je uitzoomt.

Perspectief is heel belangrijk als het gaat om een financieel instrument. Uitzoomen geeft perspectief en vaak ook hoop. Na een korte groene periode, zit Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrency in een negatieve spiraal. Uit de huidige range lijkt Bitcoin maar niet te klimmen, waardoor de munt bungelt op een waarde van zo’n 37.000 dollar op Coindesk.

Bitcoin en Ethereum

De afgelopen 24 uur ziet er rood uit voor Bitcoin, Ethereum en tal van andere altcoins. Op het moment van schrijven ongeveer 2 procent in de min voor Bitcoin. Maar de afgelopen zeven dagen noteert nog altijd een stijging van bijna een procent. En dat is het perspectief waar je naar moet kijken. Dit dipje hoeft niet veel te betekenen als de klim daarna maar ingezet gaat worden. Lukt dit niet en zakken Bitcoin en Ethereum verder weg, dan is dat absoluut niet goed voor het sentiment. Een scenario onder de 30.000 dollar is dan reëel. Al moet je niet te ver op de zaken vooruit lopen. Ethereum geeft een nog veel optimistischer beeld. Vandaag ook zo’n 1,5 procent in de min, echter de afgelopen zeven dagen meer dan 6 procent in de plus.

Als je kijkt naar de afgelopen week, dan zit Bitcoin weer vast in zo’n range. Een range waar geen hoge pieken of dalen bereikt worden, maar de munt een beetje doorsukkelt als een saaie trein.