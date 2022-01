Bitcoin en meer gestolen in grote Crypto.com hack

De CEO van Crypto.com heeft inmiddels toegegeven dat er inderdaad een hack heeft plaatsgevonden.

De beste plek om je Bitcoin, Ethereum of welke munt dan ook te bewaren is thuis of in een kluis. Offline, in een hardware wallet. Zo weet je honderd procent zeker dat in elk geval geen dief er online bij kan. Je munten bewaren op een exchange brengt altijd risico’s met zich mee. In het verleden zijn er diverse hacks geweest en ook dit keer is het weer het geval. Cryptocurrency exchange Crypto.com is getroffen door een hack en er zijn slachtoffers.

De afgelopen dagen ontstond er wat rumoer over een hack, maar het bedrijf zelf bleef nog stil. Maar daar is nu een einde aan gekomen. Kris Marszalek, de CEO van Crypto.com, heeft toegegeven tegenover Bloomberg dat zijn platform slachtoffer is geworden van een digitale kraak. Er zijn honderden accounts gehackt en hackers kregen toegang tot de cryptocurrency op die accounts.

Compensatie crypto.com hack

In totaal gaat het om zo’n 400 accounts van klanten. Verder liet Marszalek weten dat hij (nog) niet is benaderd door de hackers. In een tweet stelt de CEO dat de getroffen klanten niet hoeven te vrezen dat geld is gestolen. Dit kan twee dingen betekenen. Of de hackers hadden geen toegang tot de crypto, maar die theorie is flinterdun. Het tweede en meer aannemelijke scenario is dat Crypto.com slachtoffers het gestolen geld uit eigen pot gaat vergoeden naar aanleiding van de hack.