Bitcoin ETF is mogelijk een gigantische gamechanger

De goedkeuring van Bitcoin ETF door de Amerikaanse SEC zou heel goed mogelijk een enorme gamechanger kunnen zijn.

Het was me wel het ritje de afgelopen tijd. De crypto’s hebben een weerbarstige periode gehad. Zeker na nog een crypto-verbod door China, daalde Bitcoin met meer dan 20% ten opzichte van het hoogste punt in meerdere maanden van meer dan $52K. September was niet een hele goed maand voor de populaire digitale munt.

Bitcoin EFT een gamechanger?

De afgelopen dagen zijn er speculaties geweest dat Bitcoin ETF’s eind oktober zouden kunnen komen. Zeker nadat Mike McGlone, een senior grondstoffenstrateeg bij Bloomberg Intelligence, hetzelfde zei. Een Bitcoin Exchange Traded Fund (EFT) is volgens de deskundigen de meest veilige en ook makkelijkste variant van een Bitcoin effect (ETP). Het werkt als een Bitcoin- volger die door een beursgenoteerd fonds wordt beheerd en de officiële koers van de munt volgt.

McGlone wees er verder op dat externe gebeurtenissen, zoals het enorme handelsvolume dat Canadese BTC ETF’s zagen, een van de belangrijkste factoren waren die de SEC onder druk zetten. Dit om een ​​positieve ETF-beslissing te nemen.

Goedkeuring

Als Bitcoin-ETF’s in de VS worden goedgekeurd, zal dit niet alleen een belangrijke crypto-mijlpaal zijn, maar ook helpen bij de acceptatie van de populaire munt. Andere EFT’s hebben heel goed gepresteerd. Toen Gold ETF werd geïntroduceerd, bleek het een echte game-changer te zijn. In slechts zeventien jaar heeft GLD ETF ongeveer $57 miljard aan activa onder beheer.

Bitcoin ETF’s kunnen een extra vraag creëren dat invloed zal hebben op de prijs. Dan krijgen we waarschijnlijk nog meer een bullmarkt. Veel mensen willen daar van profiteren door nu alvast digitale munten te kopen, bijvoorbeeld via Litebit. Op dit moment kan er echter niets met zekerheid worden gezegd, aangezien de beslissing van de SEC in behandeling is. Desalniettemin zou een beslissing in het voordeel van Bitcoin ETF in de VS een game-changer voor alle munten zijn.