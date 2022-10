‘Bitcoin even slecht voor het milieu als olie en rundvlees’

Het mijnen van bitcoins kost de nodige energie en de milieuimpact van elke euro die je met het mijnen van bitcoin verdient, is even erg als die van bijvoorbeeld aardolie of het eten van rundvlees. Maar klopt dit wel?

Bitcoin mijnen kost veel energieslurpend rekenwerk

Proof of work cryptomunten zoals de bitcoin zijn schaars, omdat het veel rekenwerk kost om de cryptopuzzel op te lossen die bitcoins genereert. Dat houdt de waarde min of meer in stand, omdat het heel lastig is om nieuwe coins bij te maken.

Maar het nadeel is dat dit ook heel veel energie kost. Energie, die grotendeels uit fossiele bronnen afkomstig is. En dan hebben we het nog niet eens over de elektronica die nodig is om bitcoins te mijnen. Ook die maken kost veel energie.

“Bitcoin is behoorlijk vervuilend”

Experts, gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke blad Nature, hebben uitgerekend hoeveel energie dit precies kost. En dat lijkt behoorlijk veel te zijn. Als alle energiekosten worden meegerekend, levert elke euro die wordt verdiend met bitcoins, met € 0,35 milieuschade, ongeveer even veel schade voor het milieu als benzine (€0,42) en rundvlees (€0,33).

Maar klopt dit wel?

Vaak worden bitcoins gemijnd op plaatsen waar er overvloedige goedkope energie aanwezig is die niet door andere afnemers kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld op het afgelegen IJsland. Ook is het nogal eenzijdig om alleen naar de klimaatschade te kijken, zoals in dit artikel.

Meer CO2 heeft ook voordelen. Zo zijn de oogsten zo’n 10% hoger dan zonder die CO2. Rundvlees legt een groot beslag op schaars land, wat Bitcoins niet doen.

Aardolie verrijkt dictators

En met aardolie komt de geopolitiek weer meespelen. Want omdat wij aardolie importeren uit autocratisch bestuurde landen, blijft het voor die landen aantrekkelijk om hun bevolking te blijven onderdrukken, in plaats van hun bevolking te helpen ontwikkelen en zo geld te verdienen met belastinginkomsten.

Verder moeten we ook kijken naar wat Bitcoin vervangt. Namelijk de hele bankensector. Dan wordt het plotseling een heel ander plaatje. Wat niet wegneemt dat er natuurlijk slimmere crypto’s zijn die veel minder energie kosten om te mijnen. Dan wordt het helemaal een ander verhaal.