Bitcoin flirt door Tesla met 50.000 dollar waarde - Apparata

Nog even en dan kan Bitcoin een koerswaarde van 50.000 dollar aantikken. De stijging heeft voornamelijk met Tesla te maken.

Gisteren is bekend geworden dat Tesla voor meer dan een miljard dollar in Bitcoin gaat investeren. Op termijn zal het ook mogelijk worden om een Tesla auto te kopen met Bitcoin. Dit grote nieuws had natuurlijk een positief effect op de koers van Bitcoin. Het is zelfs zo dat de koers nu afstormt op een waarde van 50.000 dollar.

Het hoogste punt van vandaag tot nu toe is 48.226 dollar op Coindesk. Akelig dichtbij die 50k. Natuurlijk zit er de nodige weerstand in de weg daar naar toe. Veel bezitters van de munt zullen op dit moment hun winst pakken. Logisch, want de Bitcoin zit hoe dan ook wederop op een recordhoogte.

Bitcoin en 50.000 dollar nog geen gelopen race

Na PayPal is Tesla het tweede grote bedrijf dat Bitcoin noemt er ook zaken mee gaat doen. Mochten andere grote bedrijven instappen dan is het evident dat de koers verder gaat stijgen. Blijft het nu stil, dan is de kans dik dat de koers even gaat dippen. Die 50.000 dollar is dus nog niet behaald vandaag of deze week. Het kan nog alle kanten op.