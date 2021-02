Bitcoin flirt heel even met 50.000 dollar - Apparata

Vandaag was Bitcoin meer dan 50.000 dollar waard, maar de flirtpartij met deze koerswaarde was van korte duur.

Zo overtuigend dat Bitcoin door de 30.000 en 40.000 dollar koerswaarde brak, zo twijfelachtig was de cryptomunt vandaag met het zachtjes doorbreken van 50.000 dollar. Het is dan ook een pyschologisch gevecht. 50.000 klinkt toch een stuk indrukwekkender dan 40.000. Toch is het geen gelopen race.

De trein van 50.000 dollar staat bij wijze van spreken nog gewoon op het spoor bij het station. Eerder vandaag werd er een nieuw record gebroken met een koerswaarde van 50.584,85 dollar op Coindesk. De plotselinge stijging was van korte duur. Blijkbaar vonden veel Bitcoin-bezitters het een goed moment om hun winst te pakken op die 50k, want daarna volgde er een correctie.

De koerswaarde is op het moment van schrijven rond de 48.000 dollar. Een waarde die aardig stabiel is de afgelopen dagen, met een kleine dip op de maandag. Recent is Bitcoin veel in het nieuws geweest, onder andere door ontwikkelingen met betrekking tot Tesla, Mastercard en Apple Pay. Bitcoin was vandaag vooralsnog de enige coin dat een stijging zag. Onder andere Ethereum en Ripple (XRP) gingen vandaag enkele procenten in de min. Analisten zeggen dat er meer nodig is om Bitcoin over de muur van 50.000 dollar te krijgen.