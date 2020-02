Bitcoin flirt: waarom stijgt de koers naar $ 10.000,-?

De live koersen tonen meer positiviteit.





We zagen gisteren al dat de Bitcoin belangrijke momenten beleeft. Het lijkt er vooralsnog op dat de zaken positief uit pakken. Ook vandaag zetten de koersstijgingen flink door.

In de live crypto-koersen, die ik vandaag om 18.15 uur vastlegde, zien we de positiviteit overheersen.

De Bitcoin noteert nu $ 9.800,68 en de vraag is nu waarom de koersen zo snel stijgen.

Qua massa-adoptie zien veel mensen het als een teken van vertrouwen dat de Twitter-topman Dorsey vol in de Bitcoin gelooft. Ook technisch is er alle reden om vertrouwen te houden in de koersen. De Bitcoin maakt momenteel een gouden kruis en daarmee is verdere positiviteit te verwachten.

Ook de komende dagen lijkt er nog genoeg rek in de markt te zitten. Experts verwachten dat als het weekgemiddelde boven $ 9.500,- blijft een volgend koersdoel van $ 11.500,- mogelijk moet zijn. Spannend dus!