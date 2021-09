‘Bitcoin gaat in 2021 nog naar een nieuwe all time high’

Volgens een analist zitten we pas op de helft van wat komen gaat. En dat allemaal met Bitcoin in de laatste maanden van 2021 in vorm van een nieuwe all time high.

Bitcoin is dit weekend weer door de 50.000 dollar gebroken. Maar al enkele maanden schommelt de bekendste cryptocurrency ter wereld op een koers tussen de 30.000 en 50.000 dollar. Je zou het bijna als saai kunnen omschrijven. Tenminste, als je hoopt op nieuwe records. Maar die zitten misschien wel in de pijplijn.

Volgens de Nederlandse analist PlanB zit er nog dit jaar een nieuwe Bitcoin all time high in het verschiet. Daarover bericht The Independent, niet de minste publicatie. Het helpt dat een eerdere analyse van de Nederlander is uitgekomen. In juni, toen Bitcoin een dip had, voorspelde deze persoon dat Bitcoin zou terugkomen in August met een stijging van 13.000 dollar ten opzichte van 34.000 dollar. Die voorspelling is verdacht goed uitgekomen.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Maar de toekomstige voorspelling van PlanB klinkt interessant voor een ieder die Bitcoin bezit. De analist denkt dat Bitcoin in oktober op 64.000 dollar staat. Daarna stijgt de Bitcoin, met wellicht een kleine correctie tussendoor, naar 98.000 in november. In december komt het hoogtepunt met een waarde van 135.000 dollar. Aldus de analist.