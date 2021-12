Bitcoin gaat naar 5,3 miljoen euro, aldus een bekende koper

Ongeveer 5,3 miljoen euro voor één Bitcoin? Michael Saylor is ervan overtuigd dat dit met Bitcoin gaat gebeuren. Dit heeft hij gezegd.

Niemand kan de prijs van Bitcoin voorspellen. Maar feit is dat niets onmogelijk is met de cryptomunt. Het is al moeilijk voor te stellen dat je voor één BTC ooit enkele tientallen euro’s hebt moeten betalen en nu meer dan 40.000 euro. Wat dat betreft is een ton, een half miljoen of een miljoen euro niet ondenkbaar. Het gaat alleen je gezonde verstand te boven en daardoor voelt het raar.

Bitcoin en Michael Saylor

Michael Saylor, de bekendste verzamelaar van Bitcoin ter wereld, is heilig overtuigd van de munt. Zijn bedrijf MicroStrategy koopt al Bitcoin sinds 2019 en verkoopt de munt niet. Zelf bezit hij minstens 17.732 Bitcoin, aldus de CEO in een interview met The Information. Goed voor een waarde van meer dan 760 miljoen euro. Maar de huidige koerswaarde van meer dan 40.000 euro voor Bitcoin is pas het begin, denkt Saylor.

Hij gelooft dat Bitcoin gaat stijgen naar een prijs van omgerekend zo’n 5,3 miljoen euro. Om dat doel te bereiken moet Bitcoin meer dan 12.000 procent in waarde stijgen. In historisch perspectief is dat prima mogelijk. Bitcoin is in het verleden veel meer dan 12.000 procent gestegen. (via Business Insider)