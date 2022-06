Bitcoin gezakt door nieuwe grens, herstel lijkt ver weg

De weg naar boven voor Bitcoin lijkt weer verder weg te zijn door een nieuwe flinke daling, zelfs door de grens van 28k.

Het ziet er op dit moment niet heel goed uit voor Bitcoin. Althans, als je hoopt op een weg naar boven. Dat lijkt er op dit moment niet in te zitten voor de bekendste cryptocurrency ter wereld. Recent was er nog sprake van een waarde van 30.000 dollar, maar inmiddels is BTC gezakt naar een nieuw niveau.

Bitcoin grens

De munt zakte weg door gebrek aan steun. Er waren meer verkopers dan kopers. En daardoor zakt de prijs. Zelfs door de 28.000 dollar in waarde op Coindesk. Zo’n flinke daling hebben we in de afgelopen dagen niet gezien. Daarvoor moet je helemaal terug naar de grote correctie van begin mei.

In die periode kwam de munt zelfs onder een waarde van 27.000 dollar. Sindsdien was er sprake van herstel. Echter al die behaalde herstel kan nu de prullenbak in met een nieuwe daling. Velen dachten dat de bodem wel bereikt was. Maar daar lijkt nu nog geen sprake van. De weg naar boven is lang voor Bitcoin. Heel lang. Als zelfs de munt nog verder zakt is de digitale currency weer terug bij af.