Bitcoin ging ooit bijna ten onder aan een hack!

De meest populaire crypto Bitcoin was bijna helemaal weg doordat de blockchain gehacked werd. Lees hier hoe de hack plaatsvond en wat de gevolgen waren.

De crypto lijkt een daverend succesverhaal, maar er zijn ook momenten geweest waar de munt het bijna niet haalde. Er was op 15 augustus 2010 een hack die zo groot was, dat Bitcoin er bijna aan ten onder ging. Er werden namelijk opeens 184 miljard Bitcoins gemaakt, dit deed de hacker in één transactie. Als Bitcoin hierop niet acteerde, dan was de munt niks waard geworden. Het hele idee achter Bitcoin is juist dat er een beperkt aantal munten zijn en dat er zodoende schaarste is. Wat weer de prijs garandeert.

Bitcoin en een mega hack

De hacker creëerde vanuit het niks een enorm aantal nieuwe munten. Dit ‘voorval’ wordt nu het Value Overflow Incident genoemd. De hack werd gedaan door gebruik te maken van een maas in de code. Er werd namelijk gebruik gemaakt van een stukje code die werd gebruikt voor het controleren van Bitcoins- transacties. Deze werkte niet en hierdoor was de output zo groot dat deze overliep. Hierdoor kon de hacker miljarden Bitcoins aanmaken.

In 20120 was de bedenker Satoshi (niet zijn/ haar echte naam) nog actief. Snel werd er ingrepen en is er een hard fork doorgevoerd om meer ellende te voorkomen. Hiermee werden ook de 184 miljard munten verwijderd.

Snelle actie na hack

Een dergelijke hack kan dodelijk zijn voor een munt. Zeker omdat Bitcoin toen nog niet zo bekend was. Toch hadden al veel mensen destijds al geïnvesteerd in de munt. Als zij hadden geweten dat er opeens zoveel munten bij waren gekomen, was de koers naar nul gegaan. Dit omdat er dan bekend geworden was dat er munten naar hartenlust bij kunnen komen.

Gelukkig kwamen er allemaal berichten binnen op Bitcointalk. Dit is een forum en blijkbaar las Satoshi dit. Binnen enkele uren na het eerste bericht was er een oplossing. Deze hard fork zorgde voor twee verschillende versies van Bitcoin. Satoshi hield de boel goed in de gaten en zorgde ervoor dat miners de goede keten zouden gebruiken. Hierdoor werd deze keten dominant en verdween langzaamaan de slechte. Door de snelle en slimme ingreep is Bitcoin nu uitgegroeid tot dé digitale munt met een enorme waarde.