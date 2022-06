Bitcoin hard op weg om 80% aan waarde te verliezen

Het stopt voorlopig niet. Dan hebben we het over de daling van Bitcoin, waar het erop gaat lijken dat de waarde nog meer gaat afnemen.

Nu instappen of hebben we de bodem nog niet bereikt? Experts zijn het er over eens dat die bodem er nog lang niet is. Vandaag bereikte de prijs van Bitcoin een dieptepunt dat sinds medio december 2020 niet meer was gezien. Een groot aantal crypto-experts debatteert of de daling de bodem van de markt is of dat de daling tot grotere verliezen kan leiden.

Bitcoin waarde

De crypto-economie heeft een paar zware weken achter de rug, aangezien de leidende crypto-activa Bitcoin (BTC) de afgelopen 14 dagen 35% verloor. Afgelopen tijd is er behoorlijk wat geld verdampt. De laatste keer dat de crypto zo laag stond was medio december 2020. Het is dus ook niet uniek. Op dit moment is de digitale munt 70% lager dan de $ 69K all-time high (ATH), maar traditioneel is bekend dat Bitcoin ongeveer 80% of meer daalt ten opzichte van ATH’s die in het verleden zijn geregistreerd.

Tijdens de bullruns in 2013 en 2017 daalde Bitcoin meer dan 80% lager dan de vorige prijspieken. De oprichter van Coingecko.com, Bobby Ong, tweette over de val van Bitcoin van de afgelopen bullruns.

Voortzettende daling

We zijn er dus nog niet. Bobby berichte het volgende. Bijvoorbeeld, na de prijs van BTC in 2013 van ongeveer $ 1.127 per eenheid, daalde BTC in 2015 met 82% tot $ 200 per munt. De tweet laat zien dat BTC in 2017 naar $ 19.423 per eenheid sprong, maar in 2018 zakte de prijs naar een dieptepunt van $ 3.217, wat 83% lager was dan de hoge prijs.

Natuurlijk is er veel speculatie en theorieën over het al dan niet verlagen van de prijs van BTC vanaf hier. Een afname van 80% van de ATH van BTC in 2021 zou ongeveer $ 13.800 per eenheid zijn. Dat zou best eens gaan uit kunnen gaan komen.