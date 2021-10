‘Bitcoin heeft effectief goud vervangen’

Superinvesteerder en CEO van Virgin Galactic zegt dat Bitcoin goud heeft vervangen. Lees er hier meer over.

Chamath Palihapitiya is de voorzitter en CEO van Virgin Galactic. Ook is hij oprichter van Social Capital, dat is een investeringsbedrijf. En dat loopt aardig want Palihapitiya is inmiddels miljardair. Hij zegt dat dat de “marktkapitalisatie van Bitcoin gewoon gaat groeien”. Eerder voorspelde hij dat de digitale munt zal gaan groeien naar $200.000,-

Bitcoin heeft goud vervangen

Palihapitiya: ‘Ik kan vrij vol vertrouwen zeggen dat Bitcoin effectief goud heeft vervangen’. Dit zei hij tijdens een interview met CNBC op de Delivering Alpha Conference.

In een reactie op zijn prijsvoorspelling zei hij woensdag: Het is erg moeilijk voor mij om hier te zitten om je een prijsvoorspelling te geven, maar ik kan vrij zeker zeggen dat Bitcoin, denk ik, effectief goud heeft vervangen. En dat zal het blijven doen. En dus gaat die marktkapitalisatie alleen maar groeien.

Fan

Hij is al langer een groot van de munt. Hij onthulde vorig jaar: “In 2013 kocht ik veel en op een gegeven moment had ik denk ik bijna 5% van alle Bitcoins. Mijn basis is ongeveer 80 dollar per munt. Ik heb nooit meer gekocht.” Dat is een aardige winst als je het even doorrekent.

Hij legde uit dat cryptocurrencies en gedecentraliseerde financiën (defi) deel uitmaken van Web 3.0, terwijl Google en Facebook de eerste twee versies van internet domineerden. De volgende fase van de evolutie van het internet “is het herbouwen van al dat spul zonder een duidelijke leider”, zei de Virgin Galactic-voorzitter. “Het is compleet headless. Het is volledig peer-to-peer. En ik denk dat dat zowel eng als opwindend is.”

Overigens is hij het met Musk eens dat overheden crypto’s niet kunnen vernietigen, omdat dit technisch niet mogelijk is.