Bitcoin heeft er in een maand niet zo goed voorgestaan

Hèhè. Licht aan het einde van de tunnel. Bitcoin staat er goed voor!

Aan een lange tijd van dalingen is eindelijk een einde gekomen. De eerste tekenen zagen we verleden week al. De bevestiging is nu ook daadwerkelijk daar. De aandelenmarkt leeft op en dat zie je tevens terug in de wereld van cryptocurrency.

In de afgelopen 24 uur is Bitcoin met meer dan 9 procent gestegen, aldus Coindesk op het moment van schrijven. Het is meer dan een maand geleden dat BTC op dit prijsniveau stond. De bekendste cryptocurrency ter wereld heeft nu een koerswaarde van 23.690 dollar. De laatste keer dat deze waarde werd aangetikt was 15 juni. Dat is alweer even geleden.

In de periode van 15 juni tot en met vorige week is BTC alleen maar verder weggezakt. Die daling was al veel eerder ingezet. In april ging het echt hard, maar daarvoor was Bitcoin vanaf de top al aan het dalen.

Met een tweede week op rij in de groene cijfers ziet het er goed uit voor Bitcoin. Langzaam kijken analisten naar 25.000 dollar, met 30.000 dollar als volgende pitstop. Zijn de beren naar het bos vertrokken of is het nog te vroeg om daarover te spreken?