Bitcoin herstelt als een malle en klimt omhoog

Er is licht aan het einde van de tunnel. Bitcoin herstelt en klimt met vooralsnog rustige stappen.

Je weet dat Elon Musk de koers van Bitcoin met één negatieve tweet onderuit kan schoppen. Wat dat betreft is het een illusie in de wereld van crypto om een rustig herstel van een munt te zien. Toch als je nu kijkt naar de koers van Bitcoin lijkt dit daadwerkelijk gaande.

Geen stappen van duizenden dollars in uren, maar een rustige koersopbouw wat je zeker niet altijd ziet met de munt. Uiteindelijk is dit ook de meest gezonde basis voor een goede groei. Een harde stijging betekent immers vroeg of laat een harde dip met een eventueel sneeuwbaleffect.

Bitcoin is de grens van 34.000 dollar doorbroken en lijkt vandaag door die 35.000 te gaan. De cryptomunt komt uit een ‘dal’ van 30.000 dollar, waar de munt nipt niet onder kwam qua koerswaarde. Op het moment van schrijven herstelt Bitcoin met een ruime twee procent. Ook de andere cryptocurrency kleuren groen door de positieve ontwikkelingen.

Het einde van de correctie lijkt daarmee een feit. Klaar om door te denderen of is dit het stilte voor de storm? Kortom, leuk om de koers weer nauwlettend in de gaten te houden om te kijken waar het heengaat!

Beeld: Bitcoin op Coindesk