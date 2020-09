De Bitcoin stijgt, deze standen zijn belangrijk - Apparata

Technische analyses en whale clusters zijn eensgezind: dit zijn de Bitcoin weerstanden.

De Bitcoin had het de afgelopen weken moeilijk, maar investeerders wisten de koers boven de beruchte $ 10.000,-. Nu lijkt de Bitcoin te herstellen. Vraag is natuurlijk tot welk niveau. De technische analyses en whale clusters geven een opvallend eensgezind antwoord.

Dit is de actuele koers van de Bitcoin

Als we naar de live cryptokoersen, die ik vandaag om 13.55 uur vastlegde, kijken zien we dat de Bitcoin een resultaat van – 0,03 % kent. De 5 belangrijkste cryptomunten laten een wisselend beeld zien. Bekijk de grafiek zelf maar…

In dollars bedraagt de BTC-koers nu $ 10.352,24. Vraag is hoever de munt gaat stijgen.

Whale clusters laten zien waar Bitcoin weerstand kan verwachten

Whale clusters zijn concentraties op de koerslijn waar relatief veel grote hoeveelheden Bitcoins zijn ingekocht en waar beleggers die BTC sinds de koop niet meer hebben aangeraakt. Aangezien dit betekent dat zij klaarblijkelijk hodl for lambo gaan ligt het risico van een grote verkoop op de loer wanneer de koers boven die clusterpunten uitstijgt omdat beleggers die ter hoogte van het cluster ingestapt zijn dan hun winst kunnen verzilveren. Volgens experts liggen die weerstanden op $ 10.570,- en $ 11.288,-.

Technische data sluiten aan

Om de waardes van de whale clusters te controleren is het natuurlijk goed om de weerstandsniveaus voor BTC op korte termijn op een klassieke manier te berekenen. Wie dat doet komt op $ 10.570,- en $ 11.000,- als weerstandsniveaus uit. Het lijkt dus tamelijk duidelijk hoeveel groeipotentie de Bitcoin op korte termijn nog heeft. Uiteraard bieden deze berekeningen geen garantie en geldt zoals altijd dat je je eigen onderzoek moet doen voor je besluit wel of niet in Bitcoin te beleggen.

Bron: Cointelegraph