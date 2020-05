Bitcoin in juichstemming naar historisch weekend

De vraag groeit zo snel dat de Bitcoin halving een dag vervroegd is.

Het minen van Bitcoins gaat in blokken. Als er zoveel transacties in een block zijn dat het blok vol is wordt het block gemined. Door de miningtechniek aan te passen kan de snelheid van het minen zo worden geregeld dat er ongeveer iedere 10 minuten een blok gemined wordt. Wanneer het te snel of te langzaam gaat wordt dit periodiek gecompenseerd.

Vraag naar Bitcoin neemt gigantisch toe

Normaal gesproken is zo’n versnelling of vertraging dus redelijk onopvallend. In dit geval ligt dat anders. Er staat namelijk een historische gebeurtenis te gebeuren. Het is de derde keer dat de beloning voor het minen gehalveerd wordt.

Dit gebeurt na iedere 10.000 blokken en dus (ongeveer) eens in de vier jaar. Op zo’n moment (vanaf een bepaald blok) krijgen miners bij het minen van een blok nog maar de helft van hun beloning. Dit betekent dat er ook de helft minder Bitcoin in omloop komt. Hiermee wordt de cryptomunt dus veel schaarser (en duurder).

Bitcoin halving vervroegd

De gedachte van veel investeerders is dus dat zij nu ‘goedkoop’ Bitcoin kunnen kopen. Tegelijk komt de FOMO op (de angst om de koersstijging te missen als men niet koopt). We zien dan ook dat er massaal Bitcoin gekocht wordt.

Al die transacties zorgen ervoor dat de ruimte in blokken sneller benut is dan gedacht. Daarmee wordt er meer gemined en komt het halving block (block 630.000) ook sneller voor dan men inschatte. Waar het block eerst voorzien was om op 12 mei gemined te worden lijkt het er nu op dat dit maandag 11 mei zal worden.

Koersen juichend naar historisch weekend

Hierdoor treedt een zichzelf versterkend effect op, want veel vraag is ook goed nieuws voor een investeerder. De cryptokoersen stijgen dan ook snel en Bitcoin is de trotse aanvoerder. Het wordt dus een historisch weekend omdat dit het laatste weekend voor de Bitcoin halving wordt. Daarbij kan de munt door de snelle stijgingen de koers nog boven $ 10.000,- uit zien komen en dat zou het historische weekend nog historischer maken. De live cryptokoersen, die ik vandaag om 15.50 uur vastlegde, zie je hierna.