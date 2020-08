Huh, investeert Koning Willem-Alexander in Bitcoin?

Bitcoin en cryptomunten schrikken van ‘Koninklijk bezoek’.

In vakantietijd zijn veel mensen wat minder achter de tv te vinden dan anders. Dat biedt kansen voor allerlei kwaadwillenden. Je kunt immers een stuk makkelijker stellen dat iets op tv geweest is. Onderstaand verhaal is daar een mooi voorbeeld van.

Koning Willem-Alexander belegt in Bitcoin

Op Twitter gaat een opvallende e-mail in de rondte. Deze wordt klaarblijkelijk verstuurd in de hoop mensen te verleiden om op bepaalde links te klikken. Zeg nu zelf, als zelfs de Koning dit systeem hanteert is het voor jou toch ook hartstikke geschikt? Hij beveelt het zelf aan.

Hoi @koninklijkhuis klopt het dat Koning WA rijk is geworden met #Bitcoin handel? Even aangifte doen lijkt me tegen de Nederlandse burger die hier achter zit. pic.twitter.com/mMIv21VtFe — Ahmed Aarad (@AhmedAarad) August 7, 2020

Natuurlijk is de e-mail flauwekul, want Talkshow M is al sinds 3 juli met zomerreces en tijdens het seizoen is de Koning niet te gast geweest.

Bitcoin-fraudeurs blijven bekende Nederlanders gebruiken

Nu is het natuurlijk niet nieuw dat bekende Nederlanders zonder dat zij het weten worden ingezet voor allerlei malafide Bitcoin-projecten. Humberto Tan, Ruud Feltkamp, Jort Kelder en John de Mol waren eerdere slachtoffers van deze fraudeurs.

Door het misbruik van de namen van bekende Nederlanders proberen fraudeurs vertrouwen te wekken. Wanneer je vervolgens op de link klikt is de kans groot dat je op een of andere manier van jouw Bitcoin wordt afgeholpen of dat men jou verleidt om jouw geld in dubieuze beleggingen te steken. Hoe deze fraude met onze Koning exact in elkaar steekt is moeilijk inschatten aangezien ik de links niet kon volgen. Wie echter de website invult tot de .com-installatie komt op een blanco WordPress-installatie uit. Wees dus gewaarschuwd en trap er niet in!

Live koersen geschrokken van ‘Koninklijk bezoek’?

Natuurlijk zal de cryptomarkt niet onder de indruk raken van deze kansloze poging tot Bitcoin-fraude, maar feit is wel dat de koersen in mineur zijn en die aanblik zijn we na de laatste weken niet meer gewend. De live koersen van de Bitcoin en andere cryptomunten, die ik vandaag om 9.50 uur vastlegden zijn duidelijk:

Gelukkig moet het beste moment van het weekend om Bitcoins te kopen nog komen.