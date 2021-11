Bitcoin is aan het winnen en zal nog 100 keer zo groot worden!

Een CEO van een grote investeringsmaatschappij heeft gezegd dat Bitcoin aan het winnen is, en dat de munt nog eens 100 keer zo groot zal worden.

We hebben het over de CEO van Microstrategy. De man heeft Michael Saylor en heeft een goede portefeuille van 114.042 Bitcoins. Reken maar uit hoeveel dat op dit moment waard is. Saylor zegt ook dat de munt een activaklasse van $100 biljoen zal worden en 100x zal groeien van waar het nu is. Hij zei dat de cryptocurrency het wint van goud als waardeopslag en dat hij zich geen zorgen maakt over regulering. “Ik heb helemaal geen last van de regels die er nu zijn.”

Bitcoin is aan het winnen

De CEO zei dit bij een interview met CNBC Friday. Hij besprak de institutionele acceptatie van Bitcoin, cryptoregulering, marktvolatiliteit en goud versus Bitcoin. Maar ook dat de munt gezien kan gaan worden als ’s werelds dominante digitale activa en veilige haveninvestering. Zijn bedrijf heeft dus aardig wat Bitcoins. Er werd hem gevraagd of hij Bitcoin tegen de huidige prijs zou blijven stapelen of wacht op een verdere pullback. Hij antwoordde: “We blijven voor altijd stapelen.”

Over het onderwerp Bitcoin versus goud werd Saylor gevraagd of hij denkt dat “Bitcoin goud heeft vervangen, zal vervangen, of bezig is met het vervangen van goud als waardeopslag voor de meeste beleggers.” De voordelen van Bitcoin boven goud opmerkend, zoals het gemak van overdracht en de lage opslagkosten, zei hij:

Het is vrij duidelijk dat Bitcoin aan het winnen is, goud aan het verliezen is… en het zal doorgaan… Het is vrij duidelijk dat digitaal goud dit decennium goud gaat vervangen.

Regelgeving

Met betrekking tot regelgeving, inclusief de controversiële crypto-voorziening in de infrastructuurrekening van $1 biljoen in Amerika, zei Saylor: “Ik heb helemaal geen problemen met de regelgeving die op dit moment gaande is.”

Hij legde uit: “De veilige haven voor instellingen is om Bitcoin te gebruiken als een waardeopslag”, en benadrukte dat “Bitcoin de enige ethische, technische en juridische veilige haven is in het hele crypto-ecosysteem.”