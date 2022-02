Bitcoin is als een erge ziekte!

Dat zegt mega-investeerder Charlie Munger, hij is van mening dat Bitcoin niks goed brengt en dat het is als een erge ziekte.

De beste man is al aardig op leeftijd (98 jaar), misschien speelt dat een rol bij deze opmerkelijke uitspraak. Maar hij is wel degelijk een goede investeerder. Hij is jaren lang de rechterhand geweest van Warren Buffet, zowat de beste belegger ter wereld. Munger is van mening dat de regering “een grote fout” heeft gemaakt om cryptocurrencies, zoals Bitcoin, toe te staan.

Bitcoin is een erge ziekte

Wat doe je als ziek bent? Juist, dan probeer je beter te worden door het te verslaan en uit je systeem te krijgen. Dat moet ook gebeuren met crypto’s zegt Munger. Hij sprak deze week over Bitcoin en cryptocurrency in een interview met Yahoo Finance. Munger is al langer geen fan en noemde Bitcoin eerder “rattengif” en zei vorig jaar dat hij het succes van de cryptocurrency haatte. Hem werd gevraagd of hij verbaasd is dat Bitcoin sindsdien nog meer mainstream is geworden.

De vice-voorzitter van Berkshire Hathaway antwoordde: “Als je erover nadenkt, is het een ideale valuta als je afpersing wilt plegen, of ontvoering wilt plegen”. Hij was nog niet klaar met zijn betoog en voegde het volgende er aan toe. “Waarom zou een beschaafde regering willen dat een ideale niet-traceerbare technologie in het betalingssysteem komt dat wordt gerund door een stel mensen die snel rijk willen worden door heel weinig te doen voor de beschaving. Natuurlijk heb ik er een hekel aan.”

Chinezen wijzer

Je zou denken dat de investeerder juist voor een open markt is. Voor kapitalisme. Maar nee, hij heeft China als lichtend voorbeeld. Hij denkt dat communistische Chinezen wijzer zijn. Dit omdat zij het gewoon hebben verboden.