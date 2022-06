Bitcoin is dood na een kort moment van hoop

Opnieuw weet cryptocurrency Bitcoin niet uit een sleur te komen. Wat is er toch aan de hand met de cryptomunt?

We zitten inmiddels een halfjaar in 2022. Op de helft dus. Vooralsnog is het een jaar om gauw te vergeten als het om Bitcoin gaat. Tenminste, als je hoopte op stijgingen en nieuwe records. Vooralsnog is het een jaar van uitzitten, je positie eventueel vergroten en genoegen nemen met rode cijfers.

Cryptocurrency Bitcoin schommelt

Afgelopen week kwam er een groen lichtpuntje na een periode van wekenlange dalingen. Vanaf 29 mei werd er een klim ingezet en wist Bitcoin met meer dan vijf procent op een dag te stijgen. Normaal gesproken niet heel bijzonder, maar door die lange periode van dalingen werd dit gezien als eindelijk een keer iets anders.

De maand mei werd daardoor nog in het groen afgesloten. Juni brak gister aan en meteen werd de toon gezet. Van herstel was niet lang sprake. Bitcoin is weer gedaald. Echter nog niet op het niveau van voor de stijging. Toen zat BTC op een waarde van ruim 28.000 dollar op Coindesk. Op het moment van schrijven schommelt het tussen 29.000 en 30.000 dollar.

Kortom, er is schade maar nog niet zo groot als in de periode voor de stijging. Het zegt natuurlijk niets. Zodra er geen steun is op dit niveau kan Bitcoin verder wegzakken en is de cryptocurrency weer terug bij af.