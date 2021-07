‘Bitcoin is een technologisch wonder en beter dan goud’

Apple medeoprichter Wozniak is van mening dat Bitcoin een technologisch wonder is en dat het zelfs beter is dan goud!

De andere Steve van Apple, namelijk Steve Wozniak, heeft zich positief uitgelaten over Bitcoin. En dat is wel verfrissend in deze tijd, waar de digitale munt onder druk staat. De tech -goeroe zegt dat hij onder de indruk is van de munt, maar dat hij niet zelf geld erin heeft gestopt.

Bitcoin is een technologisch wonder

Dat zegt wel wat, Wozniak is namelijk niet zomaar iemand. Hij richtte samen met Steve Jobs en Ronald Wayne Apple op. Nou, we weten allemaal hoe dat verlopen is. Tamelijk succesvol. Wozniak was afgelopen week te gast bij een groot evenement in Latijns- Amerika. Dit evenement ‘Talent Land Digital 2021’ staat vol met interessante sprekers.

De co- founder noemde de digitale munt een technologisch wonder. Hij vervolgde door te zeggen dat het een ‘unieke wiskundige formule’ is. Het persbureau El Sol de Mexico bericht ook nog eens dat Wozniak heeft aangegeven dat Bitcoin beter is dan goud. Dit omdat het makkelijker te minen is.

Goud is beperkt en je moet ernaar zoeken. Bitcoin is het meest verbazingwekkende wiskundige wonder. Ik investeer niet in Bitcoin, maar ik geloof dat het hier is om te blijven. Wozniak

Het digitale goud is hier

Veel mensen noemen de digitale munt het nieuwe goud. Dit omdat goud, maar ook Bitcoin, een beperkte voorraad heeft en dus waardevast is. Althans, dat is het sterke vermoeden. Goud wordt beperkt door de fysieke voorraad. Maar ook is het zeer lastig om te delven. Bitcoin is ook beperkt tot het aantal ‘minebare’ munten (21 miljoen). In 2140 zal de laatste Bitcoin gemined worden.

Wozniak is consequent in zijn verhaal: al in 2018 beweerde hij dat alleen Bitcoin het digitale goud is. Ook heeft hij meerdere keren in het openbaar gezegd dat de munt de enige internet- valuta zal worden. Opmerkelijk, als je zoveel vertrouwen hebt, dat je dan zelf niet investeert. Hij heeft namelijk wel wat geld op de plank liggen…