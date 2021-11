Bitcoin is geen investering, maar een religie!

Dat zegt de oprichter van een enorm investeringsbedrijf. Hij is van mening dat Bitcoin geen investering is, maar een religie.

De oprichter van Mobius Capital Partners, Mark Mobius, zegt dat cryptocurrency geen investering is en noemt het ‘een middel om te speculeren en plezier te hebben’. Hij geeft de voorkeur aan aandelen en gelooft dat “de Amerikaanse markt zal blijven bloeien en het goed zal blijven doen.” Dat is niet vreemd, de man is van de oude stempel. Maar hij is wel een grote speler, want hij heeft een portefeuille van $50 miljard beheerd.

Een religie is Bitcoin, geen goede investering

De oprichter van Mobius Capital Partners, sprak woensdag over cryptocurrency in een interview met CNBC. Voordat hij zijn eigen bedrijf startte, was Mobius uitvoerend voorzitter van Templeton Emerging Markets Group. Hij trad in 1987 in dienst bij Templeton, waar hij meer dan $50 miljard beheerde in portefeuilles van opkomende markten. In maart 2018 richtte hij Mobius Capital Partners op.

Mensen moeten deze cryptocurrencies niet zien als een middel om te investeren. Het is een middel om te speculeren en plezier te hebben. Maar dan moet je aan het eind van de dag terug naar de aandelen. In tegenstelling tot Mobius zien veel bekende investeerders en fondsbeheerders Bitcoin als een goede investering. Gerenommeerde investeerders Paul Tudor Jones en Stan Druckenmiller hebben bijvoorbeeld gezegd dat Bitcoin een geweldige ‘hedge’ tegen inflatie is.

Aandelen niet vergeten

Mobius waarschuwde woensdag verder voor stijgende inflatie en merkte op dat aandelen de beste gok zijn in de huidige omgeving. Hij zegt daarover: Aandelen zijn zeker het antwoord, want de devaluatie van de valuta zal niet verdwijnen, wat betekent dat de inflatie in de toekomst in een hoog tempo zal doorgaan. Vergeet niet dat de Amerikaanse geldhoeveelheid met meer dan 30% is gestegen.