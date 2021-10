‘Bitcoin is waardeloos en aanbod is niet beperkt’

Volgens de CEO van een grote zakenbank is Bitcoin waardeloos en het aanbod niet beperkt. Volgens hem zullen er veel meer munten dan de afgesproken 21 miljoen beschikbaar komen.

We schreven al eerder over deze CEO. Het is namelijk Jamie Dimon, CEO van JPMorgan. En hij herhaalde maandag zijn anti-Bitcoin-standpunt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van het Institute of International Finance (IIF), 2021, die virtueel werd gehouden.

Bitcoin is waardeloos en niet beperkt

“Blockchain kan echt zijn, stablecoins kunnen echt zijn”, zei Dimon. “Het maakt niet uit wat iemand in deze kamer denkt, noch wat een libertariër denkt, noch wat iemand ervan denkt, de regering zal het reguleren.” Persoonlijk vind ik Bitcoin waardeloos, vervolgde hij snel.

De CEO van JPMorgan is al lang een Bitcoin-scepticus. Eerder deze maand zei hij dat Bitcoin geen intrinsieke waarde had en dat regelgevers er “de hel uit zullen reguleren”. In mei adviseerde hij mensen om “weg te blijven” van cryptocurrency. Ondanks de anti-crypto-houding van Dimon, biedt JPMorgan momenteel verschillende cryptocurrency-investeringen aan klanten aan.

Dimon ging door met het in twijfel trekken van de schaarste van Bitcoin, met name de voorraad van 21 miljoen munten van de cryptocurrency, met vermelding van: Ik daag de groep alleen uit voor nog iets: hoe weet je dat het eindigt bij 21 miljoen? Hebben jullie allemaal de algoritmen gelezen? Geloven jullie dat allemaal? Ik weet het niet, ik ben altijd sceptisch geweest over dat soort dingen.

Reacties

Natuurlijk, als een CEO van zo’n belangrijke bank dit soort boute uitspraken doet, dan reageren er veel mensen op.

Galaxy Digital CEO Mike Novogratz merkte op: “Zo vreemd. Voor een man die briljant werk heeft geleverd bij het runnen van een gigantische bank, zijn zijn antwoorden rond BTC tweeslachtig. Ik bid dat ik mijn hele leven onbevooroordeeld blijf.”

Venture-investeerder Stephen Cole meende: “Zelfs de rijkste, meest invloedrijke mensen ter wereld hebben geen idee van Bitcoin.”