Bitcoin jaaroverzicht 2021: de grootste uitschieters

Ondanks de gigantische crash van halverwege dit jaar sluit Bitcoin 2021 alsnog met een zeer solide succes af. Wat bracht dit jaar nog meer?

2021 was om uiteenlopende redenen een turbulent jaar en dat zagen we op de cryptomarkt duidelijk terug. Van gigantische pieken tot pijnlijke dalen; investeerders hebben het allemaal voorbij zien komen. Voor hen daarom vandaag een 2021 jaaroverzicht van de aanstichter van al het geluk (en alle pijn): Bitcoin.

Vliegende start

Bitcoin opent op 1 januari 2021 op grofweg $28.923 per munt en begint al heel snel aan een vliegende start. In de eerste maand mogen fanaten gemakkelijk tientallen procent bijschrijven nadat Bitcoin continue in de lift zit.

De grootste cryptomunt gaat gestaag verder, mede dankzij Elon Musk en het feit dat Tesla de munt gaat accepteren. Halverwege februari breekt de munt een recordbedrag van zo’n $50.000. In maart blijft het enthousiasme hoogtij vieren en verbreekt Bitcoin record na record.

De grote crash

In april van 2021 begint Bitcoin daarentegen een beetje te wankelen. Ondanks alle positieve factoren in het westen, is er één grote speler juist tegen cryptovaluta. Het gaat hier natuurlijk om China. Het gigantische land was goed voor een groot deel van de mining van onder meer Bitcoin. Maar de Chinese overheid zag het concept niet zitten en draaide langzaam de duimschroeven aan.

Het feit dat Tesla na een toezegging van de acceptatie van Bitcoin ineens begon te jojoën met het beleid hielp natuurlijk ook niet. Die twee factoren zorgen in eerste instantie voor wat te verwachten schommelingen; enkele procenten omlaag is pijnlijk, maar hoort bij een gezonde markt.

Tientallen procenten daarentegen niet. De crash van mei werd een gigantische aderlating voor veel investeerders. Met een waarde van op z’n laagst $30.000 tegenover bijna het dubbele een maand eerder werd mei een slachtpartij. In juni bleven die deprimerende cijfers werkelijkheid.

Een opmars naar een ATH

In de zomer van 2021 is de Bitcoin-schrik eindelijk een beetje gezakt en durven investeerders weer te dromen. Dit gaat gepaard met een relatief timide stijging in juli en augustus.

Iedereen had vervolgens in september dé grote doorbraak verwacht, want El Salvador nam als eerste land ter wereld Bitcoin aan als wettig betaalmiddel. Dit had het bewijs moeten zijn voor de praktische toepassing van de cryptomunt. Gek genoeg was het kleine Zuid-Amerikaanse land niet genoeg om een all time high te ontketenen. Sterker nog, in die maand zagen we een kleine dip.

Dat wordt in oktober dubbel en dwars goedgemaakt met een gigantische stijging van richting de 50% en een nieuw ATH van $67.0000. Die gekte was van korte duur, want ondanks een volgende ATH in november ($69.000) keert de markt zich weer snel om naar op het moment van schrijven $47.170.

Wat leverde het op?

Kortom, zoals wel te verwachten met iets volatiels als een cryptovaluta, kende Bitcoin flinke pieken en dalen. Maar wat leverde het onder de streep op? Als je op 1 januari 2021 in Bitcoin geïnvesteerd had, dan had je op het moment van schrijven een rendement van ruim 63% gehad! Was je een meesterlijke cryptotrader en wist je diezelfde investering tijdens het ATH van 2021 te verkopen? Dan had je zelfs 138% winst gemaakt!

Kortom, hoewel Bitcoin in veel opzichten zeer wisselvallig presteerde (en wilde voorspellingen nauwelijks waarmaakte) is er nog steeds een gigantisch rendement te pakken met de grootste cryptovaluta. Ondanks alle tegenslagen sluiten we ook dit jaar weer af met een stevig positief verschil met begin dit jaar. Nu resteert alleen de vraag nog: waar eindigen we in december 2022?!

