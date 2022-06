Bitcoin kan de komende weken dalen naar zeer laag bedrag

De digitale munt Bitcoin heeft het moeilijk, maar kan de komende weken nog verder dalen naar een zeer laag bedrag.

Gisteren schreven we er al over: Bitcoin zakt verder weg en een opwaartse trend is ver weg. Sterker nog, sommige analisten denken dat de bodem nog lang niet in zicht is. Zij denken dat de munt de 16.000,- dollar kan gaan aantikken. Dit komt door meerdere redenen.

Bitcoin kan gaan dalen

Dat de crypto’s in een dip zitten, dat mag duidelijk zijn. Dat heeft allemaal verschillende redenen, maar nu is het inflatiecijfer in Amerika bekend geworden, namelijk 8,6% in mei. Dat is enorm en hangt als een donkere wolk boven de crypto-markten. Tel hierbij op dat het inflatiecijfer van Europa op 22 juni bekend wordt gemaakt en de ellende is compleet. De verwachting is dat deze net zo hoog zal zijn als in Amerika, dan niet hoger. Dit heeft gevolgen voor Bitcoin.

Terug naar Amerika. Daar heeft het Bureau of Labor Statistics onthuld dat in mei de inflatie dus 8,6% was. Dat is weer een stijging, want de maand ervoor was het nog 8,3%. Dit gaat ongetwijfeld gevolgen hebben voor alle financiële markten.

Gevolgen

Door de hoge inflatie zal de centrale bank van Amerika de rentes gaan verhogen. Experts zeggen dat er twee aankondigingen aan komen van hogere rentes. Een paar maanden geleden stond de rente nog op nul, dit gaat naar 2% als de voorspellingen uitkomen. Dat is een enorme stijging en hiermee wordt het moelijker om geld te lenen, waardoor de inflatie zou moeten verminderen. Dat is althans de theorie.

Dit gaat zeker effect hebben op de digitale munten. Bitcoin heeft nog nooit in een opwaartse markt gezeten, terwijl de centrale bank de boel begon te beïnvloeden. Komende tijd gaan ze dan nog meer doen, dat doen de experts denken dat Bitcoin makkelijk onder de 20.000,- dollar kan eindigen.