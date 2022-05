Bitcoin kenner: deze crypto winter niet zo streng

Voor de negende week op rij daalt Bitcoin in waarde. Toch valt deze crypto winter best mee, aldus een expert.

Je positie in Bitcoin staat onder water als je dit jaar begonnen bent met investeren. Er is een zogenaamde bearmarkt gaande. Maak je geen zorgen, dit speelt niet alleen in de wereld van cryptocurrency af. Ook de aandelen hebben het er maar moeilijk mee.

Crypto winter 2022

Bitcoin is meer dan honderd procent gedaald in waarde vanaf de top die in 2021 werd bereikt. Een laagtepunt in 52 weken dreigt voor de bekendste cryptomunt ter wereld. En toch valt het allemaal wel mee, claimt Dan Held van crypto exchange Kraken tegenover TechCrunch. Vergeet ook niet dat een aandeel als Netflix bijna 70 procent is gedaald dit jaar

Held bezit al Bitcoin sinds 2012 en is dus al 10 jaar betrokken bij de markt. In het verleden hebben zich gekkere dingen voorgedaan, aldus de expert. De markt is veel volwassener geworden, met grote instituties en bedrijven die geïnvesteerd hebben in Bitcoin. Dat is heel anders in vergelijking met een paar jaar geleden, toen BTC nog een hoog cowboy reputatie had.

Dat is het grote verschil in vergelijking met voorgaande crypto winters. Het is simpelweg wachten op betere tijden. Voor crypto, maar ook de aandelenmarkt.