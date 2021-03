Bitcoin klapt in elkaar na recordkoers - Apparata

Na een eindeloze stijging is de Bitcoin recordkoers in elkaar geklapt. Er leek geen einde aan het goede nieuws te komen. Nou..

Een heftige correctie voor Bitcoin, met ook gevolgen voor andere cryptomunten. Afgelopen weekend bereikte de bekendste cryptomunt ter wereld een nieuw record. De 60.000 dollar koerswaarde werd gepasseerd. Een groot moment, zo groot dat dit veel Bitcoin-bezitters aan het denken heeft gezet.

Bitcoin recordkoers daalt

Kort na het halen van dit record zakte de koers namelijk ineen. Aan de ene kant zal dit een groep zijn die Bitcoin verkoopt met winst. Aan de andere kant hebben ook nieuwe ontwikkelingen te maken met de koersdaling. De regering van India overweegt namelijk om cryptocurrency in zijn geheel te verbieden. Een klap in het gezicht van crypto, want India is een belangrijk en groot land waar cryptocurrencies juist potentie heeft.

De koers van Bitcoin daalde van 60.000 dollar naar een voorlopig dieptepunt van zo’n 53.700 dollar vanmorgen. Sinds die tijd is de koers een klein beetje gestegen, maar van herstel is absoluut nog geen sprake. Bitcoin-kopers die op de piek van 60.000 dollar hebben gekocht zagen hun waarde in luttele dagen verdampen. Het is nu wachten of Bitcoin, zoals wel vaker, weer terugveert naar die 60k. Of is dit het moment van een langdurige dip die nog wel even aan gaat houden?