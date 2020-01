Bitcoin knalt door de grens van 9.000 dollar

Op naar die magische 10?





Het is Bitcoin vandaag voor de tweede keer van het jaar gelukt om door de grens van 9.000 dollar te gaan. Ruim een week geleden, rond 19 januari, gebeurde dat voor het eerst.

Na die behaalde mijlpaal ging de Bitcoin in een correctie. De cryptomunt daalde enkele honderden dollars in waarde. Een rustweekje, zoals we dat omschreven. Het rusten is voorbij, want Bitcoin is de week goed begonnen met aardige stijgingen.

Vandaag ging de munt weer door die psychologische grens van 9.000 dollar. De voorlopige piek voor vandaag werd behaald op 9.155 dollar. Voorlopig een nieuw record voor 2020. De laatste keer dat de Bitcoin stabiel rond een waarde van 9.000 dollar circuleerde was in november 2019.

Het zal interessant worden om te kijken of die +- 9.000 dollar nu een gepasseerd station is, of dat de munt hier nog even blijft hangen. Investeerders zien dit soort waarden als een ideaal moment om winst te pakken. Je ziet altijd een hoop weerstand en ook nu pakt Bitcoin niet in één keer door naar de volgende muur van 10.000 dollar.