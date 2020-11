Bitcoin onrustig na breek door $ 18.000,- Apparata

Koers van de Bitcoin blijft pijlsnel stijgen. Het wachten is op…

De Bitcoin heeft na een dip in het weekend de smaak weer te pakken. Wij zetten de zaken op een rij en kijken op welke grote ontwikkeling de Bitcoin nu wacht.

Bitcoin klapt razendsnel door $ 18.000,-

Vlak voor het weekend zagen we dat de Bitcoin onder $ 16.000,- dook. Ook in het weekend leek de opmars van de virtuele munt even te staken. Na het weekend ging het razendsnel.

Maandag schoot de koers van de Bitcoin door de $ 16.000,- en in de nacht van maandag op dinsdag werd ook de $ 17.000,- als weerstand gebroken. Gisteren hikte de munt tegen de $ 18.000,- aan en vannacht schoot de munt verder door.

De stand van de Bitcoin nu

Als we naar de live cryptokoersen kijken, die ik vandaag om 10.45 uur noteerde, zien we dat de Bitcoin EUR 15.141,18 noteert. Daarmee verslaat ze de belangrijkste cryptomunten gemakkelijk, zoals je hieronder kunt zien.

De koers van de Bitcoin in dollars bedraagt op dit moment $ 18.017,40.

Onrust voor de Bitcoin

Vannacht vloog de koers naar $ 18.500,- waarna het onrustig was op de cryptomarkten. Beurzen als Binance noteerden een sterke koersdaling en de koers zakte snel naar $ 17.214,-. Er blijken echter krachtige kopers actief en zij sloegen onmiddellijk toe. Hierdoor was de flash crash van 6% voorbij voordat men er erg in had en bewoog de koers weer boven $ 18.000,-.

Het wachten is op…

Er zijn twee dingen op korte termijn belangrijk voor de grootste cryptomunt. Allereerst is de vraag of de koers snel door $ 18.500,- kan breken. Dit wordt gezien als de laatste, niet al te sterke, weerstand op weg naar een nieuw koersrecord.

Daarnaast is het opvallend dat er over de razendsnelle koersstijging van Bitcoin in de media haast niets gemeld wordt. Daarmee komen de particulieren nog niet op grote schaal in de markt. Men verwacht dat dit wel gaat gebeuren. Ook verwacht men een korte verkoopgolf voor de koers op weg kan naar wat volgens veel analisten een bizar sterk 2021 gaat worden. Daarover binnenkort meer.

Bron: Cointelegraph