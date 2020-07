Bitcoin (BTC) blijft razendsnel stijgen. Dit kun je verwachten

Live cryptokoersen van Bitcoin (BTC) en andere cryptomunten tonen actie.

De markt voor cryptomunten zoals de Bitcoin lag de afgelopen tijd bijna stil. Er was weinig actie en de prijzen bewogen vooral horizontaal. Dit weekend sloeg het sentiment echter om. Van het weekend begon de positiviteit met koerssprong voor Ethereum en bleef de Bitcoin, ondanks goed nieuws, achter. Inmiddels is dit sentiment omgedraaid.

Dit zijn de live cryptokoersen van Bitcoin en top 5 cryptomunten op dit moment

In onderstaande grafiek zie je de live cryptokoersen van de Bitcoin en de top 5 andere cryptomunten, zoals ik die om 10.00 uur vastlegde. Zoals je ziet is er weer actie in de markt en winst te behalen.

Uiteraard valt op dat Ethereum (ETH) en Cardano (ADA) niet meedelen in de feestvreugde. Dit is echter te verklaren. Zoals gezegd heeft Ethereum (ETH) de afgelopen tijd een flinke piek meegemaakt. Een kleine correctie is dan te verwachten. Voor Cardano (ADA) geldt dat zij een update van hun netwerk doorvoeren. In aanloop naar de update is de koers flink gestegen. Het lijkt erop dat hier de oude beurswijsheid ‘buy the rumor and sell the news’ van toepassing is.

Wat kunnen verwachten voor Bitcoin?

Inmiddels zien we dat de koers de psychologische grenzen zoals $ 10.000,- en $ 10.000,- achter zich heeft gelaten. Daarmee vertoont het koersbeeld sterke gelijkenissen met de bewegingen van augustus 2019. De koers schoot toen in korte tijd door naar ruim $ 13.000,-.

In onderstaande grafiek zie je dit in beeld.

$BTC



Heck of a day! – long term market structure – resistance was broken



This daily close is amazing and could very well resemble April 2019's $1k candle that ended the bear market and fueled a rally to $13k



Only this time, the rally should lead to new all-time-high for BTC pic.twitter.com/TAZD1PYBw5 — Josh Rager 📈 (@Josh_Rager) July 28, 2020

In vergelijking met augustus vorig jaar zijn er echter twee factoren die analisten doen denken dat de terugval na 13.000, die we vorig jaar zagen, nu achterwege zal blijven. Enerzijds is dat de kapitaalmarkt door de Coronamaatregelen als onbetrouwbaar wordt gezien omdat er zoveel geld ‘bijgeprint’ wordt. Anderzijds zijn er structurele ontwikkelingen gaande die erg gunstig zijn voor de Bitcoin. Daar berichtten wij al eerder over.

Gaat de BTC in één streep naar een recordkoers?

Hoewel de groeipotentie er zeker is, verwacht ik niet dat de Bitcoin nu in een rechte lijn naar een nieuwe recordkoers gaat. Dat zou ook niet goed zijn omdat de groei dan niet zozeer gelinkt is aan de munt, maar aan het sentiment van investeerders en dat is geen basis voor structurele groei.

De koers zal zich dus stapsgewijs ontwikkelen, waarbij weerstandniveaus de groei remmen en steunniveaus een goede indicatie bieden of de ontwikkelingen nog steeds positief zijn. Technische berekeningen laten zien dat op korte termijn weerstand verwacht kan worden op de volgende niveaus: $ 11.714,02, $ 12.189,15 en $ 13.455,70. De steunniveaus liggen op: $ 10.447,47, $ 9656,05 en $ 8.289,5.

Met de huidige koers betekent dit dat de Bitcoin dus nog een flink eind kan groeien voordat de eerste serieuze hobbels op de weg verschijnen, al blijft het natuurlijk altijd onzeker wat er in de tussentijd gebeurt.