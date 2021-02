Bitcoin heeft de weg naar boven weer gevonden? - Apparata

Na een paar dagen rust lijkt Bitcoin weer een energy drankje te hebben genomen. De Bitcoin koers gaat weer opwaarts.

Je kunt Bitcoin het beste omschrijven als een achtbaan. Alleen kan niemand zeggen hoe de achtbaan eruit ziet en wanneer deze vertrekt. Na een paar dagen rust is de achtbaan weer vertrokken, zo lijkt het. De Bitcoin koers gaat weer omhoog.

Bitcoin koers

Op het moment van schrijven heeft de Bitcoin een koers van 37.100 dollar op Coindesk. Een stijging van enkele procenten in vergelijking met voorgaande dagen. De stijgende koers begon vanmorgen al, iets voor lunchtijd. De koers zit nu op het niveau van vorige week vrijdag. In dat weekend volgde een daling de enkele dagen heeft aangehouden. Tot nu, zo lijkt het.

Bitcoin heeft een paar daagjes rust genomen en is nu weer bezig met de weg naar boven. De 40.000 dollar lijkt dichtbij, maar niets is wat het lijkt. Wat dat betreft is het net een aflevering van de tv-serie Wie is de Mol. Want wat dichtbij lijkt, kan juist zo frustrerend ver weg zijn met Bitcoin. Het sentiment kleurt ook elders positief. Een altcoin als Ethereum staat in het groen en is de afgelopen 24 uur op het moment van schrijven zelfs harder gestegen dan Bitcoin.