Bitcoin koers incasseert klappen na turbulente week - Apparata

De boog kan niet altijd gespannen staan met de Bitcoin koers. De cryptomunt heeft het zwaar de afgelopen dagen.

Afgelopen week konden investeerders hun lol niet op. Bitcoin bleef maar stijgen en een correctie bleef uit. Tot het weekend aanbrak. Sinds zondag is er een dalende trend waarneembaar en vanmorgen werd een eerste dieptepunt in de Bitcoin koers bereikt.

Bitcoin koers daalt hard

De koers van de wereldberoemde cryptocurrency zakte ineen en leverde tientallen procenten in als je deze vergelijkt met de highlights van vorige week. Het dieptepunt was 32.370 dollar op de koers van coindesk. Dat was 24 uur geleden op het moment van schrijven nog 40.000 dollar. Het geeft aan dat Bitcoin nog altijd extreem volatiel kan zijn. 8.000 dollar zakken in een mum van tijd gaat je niet in de koude kleren zitten als investeerder.

Heel gek is deze ontwikkeling natuurlijk niet. Na het aantikken van de 40.000 dollar werd een psychologische grens doorbroken en ligt een financiële correctie op de loer. Hoe hoger de Bitcoin stijgt, hoe harder de pieken en dalen zullen zijn. Als (beginnend) investeerder is dat natuurlijk wel iets om rekening mee te houden. Het is de komende dagen aankijken of dit een nieuwe fundament is waar Bitcoin op voort gaat bouwen, of dat de koers van de cryptomunt nog diepere dalen gaat halen.