Bitcoin breekt record boven $ 14.000,-. Wat nu? - Apparata

Bitcoin op de hoogste stand sinds recordrally van 2017. Hoe verder?

De onduidelijkheid rond de Amerikaanse verkiezingen lijkt de Bitcoin en andere cryptomunten geen windeieren te leggen. Sterker nog, er worden koersrecords gebroken. Wij bekijken de cryptomarkt en de verdere mogelijkheden.

Bitcoin op recordkoers

Sinds de Amerikaanse verkiezingen is de Bitcoin aan een opmars bezig. Na recordmaand oktober stijgt de Bitcoin nu door. Een blik op de live cryptokoersen, die ik vandaag om 10.10 uur vastlegde, leert het volgende:

De koers van de Bitcoin in dollars bedraagt nu $ 14.423,60. De belangrijkste cryptomunt heeft slechts één keer eerder zo hoog gestaan en dat was toen de munt begin 2018 daalde na de recordkoers van eind 2017.

Wat kunnen we verder van Bitcoin verwachten?

De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal naar verwachting weinig invloed hebben op het koersverloop van de Bitcoin. Beide presidentskandidaten zijn namelijk van mening dat de FED de geldmachine aan moet zetten om meer dollars in de economie te pompen om deze gaande te houden. Dit leidt tot inflatie en daardoor zoeken steeds meer partijen een veilige haven om de waarde van hun bezit veilig te stellen.

Wanneer komen de particuliere beleggers?

In 2017 werd de BTC-rally vooral gevoed door particuliere beleggers. De verhalen over recordwinsten dreven veel particulieren naar de cryptomarkt. Dat is op dit moment nog niet het geval. Analyses laten zien dat zoekmachines nog geen stijgend aantal vragen naar Bitcoin noteren. Volgens analisten duidt dit erop dat de markt volwassener is geworden. Zij zien deze groei dan ook als veel duurzamer. Daarnaast zal met name de uitrol van diensten van PayPal de interesse voor BTC en andere cryptomunten toe laten nemen. Daarmee lijkt de toekomst er rooskleurig uit te zien.

Bron: Bitcoinist