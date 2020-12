Bitcoin zet nieuw koersrecord. Wat gebeurt er nu? - Apparata

Dit bizarre feit is waar nu de Bitcoin een nieuwe hoogste koers heeft neergezet.

De koers van de Bitcoin is de laatste weken weer ‘ouderwets’ beweeglijk. Bull rally’s en crashes volgen elkaar in rap tempo op. Lange tijd was de vraag of er een koersrecord zou komen. Die vraag is inmiddels beantwoord.

Bitcoin breekt koersrecord

Nadat de markt wekenlang in spanning was over de vraag of er wel of geen nieuw koersrecord voor de Bitcoin zou komen kwam er gisteren een antwoord. Aangezien elke beurs zijn eigen koersen bepaalt werd er niet overal een koersrecord gevestigd, maar diverse grote beurzen zoals Kraken en Bitstamp konden gisteren een koersrecord noteren. Dat record staat nu op $ 19.808,-. Inmiddels is de koers iets teruggelopen, maar zien we nog steeds grote koerswinsten.

Bitcoin blijft bullish, cryptomarkt volgt

Nadat er een korte verkoopgolf volgde en er zelfs een flash crash te noteren viel stabiliseerde de koers. Als we naar de live cryptokoersen kijken, die ik vandaag om 10.30 uur vastlegde, zien we dat zowel de Bitcoin als andere grote cryptomunten nog steeds sterke groei noteren.

De koers van de Bitcoin in dollars bedraagt op dit moment $ 19.453,60.

Dit bizarre feit is waar

Omdat de Bitcoin pas ruim 10 jaar oud is en de markt anders is dan tijdens de vorige rally in 2017 doet zich het bizarre feit voor dat de verdere ontwikkeling niet duidelijk in te schalen is. Er is namelijk geen koershistorie. Dit betekent dat modellen, zoals technische analyses niet getest zijn op deze hoogte. Daarnaast zien we dat de koers momenteel anders reageert op veel indicatoren die bij lagere koersen bewezen zijn. Het wordt dus een spannende tijd. Als de koers bullish blijft kunnen de analisten alleen extrapoleren op bestaande modellen. Het is dus extra belangrijk om altijd zelf goed onderzoek te doen voordat je besluit of je een investering wilt maken.