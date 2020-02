Bitcoin krijgt nieuwe klap in het gezicht

Het lukt niet door te breken naar nieuwe hoogten. Integendeel.





Het is een wisselende periode voor de Bitcoin. Waar de cryptomunt recentelijk nog naar nieuwe hoogten steeg, zit het momenteel in een dip periode waar het moeilijk lijkt uit te komen.

Vandaag heeft Bitcoin te maken met een daling van ruim vijf procent. De waarde staat op het moment van schrijven op ongeveer 9.550 dollar. Dat is de koers volgens Coindesk. Met name gisteravond was een genadeslag voor de populaire cryptomunt.

Bitcoin zakte toen in één klap van ruim over de 10.000 dollar in waarde naar 9.600 dollar. Vannacht volgde er geen stabilisatie en kabbelde de munt zachtjes voort. In de tussenliggende uren is daar geen verandering in gekomen met de huidige koers van circa 9.550 dollar tot gevolg.

Een uitbraak naar een volgende recordhoogte lijkt daarmee nog verder weg dan gedacht. Als de munt verder en onder de 9.000 dollar zakt is de behaalde winst eerder dit jaar teniet gedaan en dreigt er een negatief sentiment.