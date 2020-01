Bitcoin lacht, Bitcoin huilt

De live koersen geven geen duidelijke richting.





De afgelopen dagen zagen we dat de Bitcoin boven de psychologische grens van $ 9.000,- bleef en dat de investeringen in de hele markt ook een psychologische grens wisten te bedwingen, namelijk die van $ 250 miljard.

Vandaag is het beeld van de koersen wat wisselvalliger. De live cryptokoersen, die ik vandaag om 15.45 uur vastlegde, illustreren dat goed.

De Bitcoin blijft momenteel wat achter bij een aantal andere cryptomunten, al zien we ook daar een wisselend beeld.

Vraag is natuurlijk wat we de komende uren kunnen verwachten. In uitgebreide analyses van de zogenoemde Fibonacci-golven zien we dat het koersniveau van $ 9.217,- de komende uren cruciaal wordt. Als de koers daarboven blijft voorzien de analisten een verder herstel. De volgende weerstand zou dan weer rond $ 9.500,- liggen.

Mocht de koers daar echter onder komen en niet snel herstellen is de weg richting $ 9.000,- open. Als de koers echter onder de psychologische grens van $ 9.000,- komt voorzien technisch analisten een steun rond $ 8.940,-. Ik sluit persoonlijk niet uit dat als dit gebeurt de koersen verder zullen dalen omdat we dan weer onder de psychologische grenzen duiken die we net, na herhaalde pogingen, achter ons hebben gelaten.