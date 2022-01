Bitcoin lijkt er nog een schepje bovenop te doen

Alsof de daling van gisteren nog niet genoeg was, ging Bitcoin vandaag door met kelderen.

Sinds 27 december 2021 zit Bitcoin onverbiddelijk in een neergaande trend. De cryptocurrency had af en toe momenten van herstel, maar de algehele trend is neerwaarts. Dat kreeg deze week nog eens een extra effect met een grote koersdaling van enkele procenten op één dag.

Bitcoin daling

Als je dan dacht dat dit het wel zou zijn heb je het mis. Vandaag is het beeld niet heel veel anders. Op het dieptepunt een daling van nog eens drie keiharde procenten. De psychologische grens van 40.000 dollar werd nog niet doorbroken, maar door de Bitcoin daling bundelde de munt akelig dichtbij deze grens.

Om bezitters van de munt op de korte termijn toch nog een beetje hoopvol te stemmen. De munt veerde terug vanuit die enorme daling. Van 40.745 dollar op Coindesk steeg de munt terug naar circa 42.200 dollar. Ongeveer het punt waarop het zo misging rond 14:30 vanmiddag, met die flinke daling tot Bitcoin gevolg.

Er zijn geen indicaties dat het sentiment ineens gaat draaien. Kortom, de pijn uitzitten is het enige wat bezitters, die veel hoger zijn ingestapt, op dit moment kunnen doen.