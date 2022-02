Bitcoin lijkt het ergste achter de rug te hebben

Ondanks hevige gevechten in Oekraïne op dit moment zijn er vooralsnog geen ernstige gevolgen voor onder andere Bitcoin.

De financiële markt reageerde heftig op het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Maar daarna bleef het enigszins stabiel, terwijl de gevechten tot op de dag vandaag nog altijd doorgaan in het Oost-Europese land. Bitcoin is eveneens een vrij stabiele factor, wat toch enigszins opvallend is voor cryptocurrency. Daarmee lijkt de munt zich te gedragen naar wat de aandelenmarkt momenteel ook doet. Uitzitten en afwachten.

Bitcoin en Oekraïne

Bitcoin daalde hard drie dagen geleden als reactie op het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. De koers ging van 39.000 dollar naar een dieptepunt van 34.636 dollar op Coindesk. Wie de angst had dat de munt nog verder ging zakken had verkeerd gegokt. Althans, de munt deed het tegenovergestelde. Blijkbaar was dit voor velen een koopmomentje, zoals dat dan heet. Want de vraag naar Bitcoin nam toe ondanks de spanningen in Oekraïne en de koers stijgt al een paar dagen.

Op het moment van schrijven zit de koers ongeveer weer op het niveau van voor de oorlog. Uiteindelijk is het moeilijk te voorspellen wat verder gevolgen gaan hebben voor de munt. Denk aan nog meer sancties voor Rusland, of het feit dat Rusland nog verder gaat met de aanvallen op Oekraïne. Nog geen echte paniek dus.