Bitcoin maakt grootste daling in 7 jaar

Beleggers die de traditionele aandelenmarkten wilden ontvluchten en een veilige haven zagen bij de cryptomarkt kwamen van een koude kermis thuis. Bitcoin, Ethereum en tal van andere cryptomunten maakten vandaag een extreme daling in koerswaarde.

Vooral Bitcoin maakte een klapper. De cryptomunt daalde op zijn dieptepunt vandaag met 26 procent. Het is voor het eerst in zeven jaar tijd dat de Bitcoin binnen 24 uur zo hard daalde. Op het moment van schrijven heeft er wel een kleine correctie plaatsgevonden. De daling van dik 20 procent is nog steeds fors te noemen.

De cryptomunt heeft momenteel een koerswaarde van 6.098 dollar. Alle positieve ontwikkelingen van de afgelopen maanden zijn in korte tijd tenietgedaan. Herstel lijkt er voorlopig niet in te zitten voor Bitcoin. Het coronavirus is een blijvertje en de effecten van deze pandemie zijn nog wel even zichtbaar. Een durfal wie nu investeert in Bitcoins, want niets sluit uit dat een volgende daling ingezet gaat worden naar misschien wel een nieuw dieptepunt.

