Bitcoin massaal gedumpt voor halving. Hoe kan dat en wat nu?

Of de Bitcoin halving vanavond een feest wordt is nog maar de vraag.

Vorige week zagen we dat de Bitcoin positief op weg leek naar een historisch moment dat vandaag plaats vindt. Ik doel hiermee op de zogenoemde Bitcoin halving, die volgens veel experts voor enorme koersstijgingen gaat zorgen. Het weekend verliep echter anders en de vraag is of de Bitcoin halving vanavond wel een feest wordt. Een terugblik.

Bitcoin spil van grote spelers

Tot vrijdagavond leek er geen vuiltje aan de lucht. Zoals ik vorige week schreef leek de Bitcoin op weg naar $ 10.000,-. Sterker nog, in de avond ging de munt door die magische grens. In de loop van vrijdagavond kantelde het sentiment. Vanaf $ 10.200,- dook de munt naar beneden en toen de koers onder de $ 10.000,- kregen veel grote beleggers koudwatervrees.

Zij namen massaal posities in die speculeren op een koersval. Hierdoor werd er nog meer verkocht en daalde de koers van de Bitcoin scherper.

Optiebeurzen liquideerden miljarden

Zoals we al bij eerdere crashes, zoals zwarte donderdag, zagen kostte dit de kop van veel optiebezitters. Zij staan namelijk met hun portefeuille cryptomunten garant en als de koers zo laag komt dat die garantie niet meer voldoende wordt liquideert de cryptobeurs automatisch de hele portefeuille om de verplichting van de belegger in te lossen.

Dat gebeurde dan ook massaal. Deze automatische verkopen zorgden voor hoger aanbod waardoor de koers nog sneller daalde. De markt kwam pas tot rust toen er voor 1,3 miljard dollar aan cryptomunten geliquideerd was en de koers bijna $ 2.000,- lager lag.

Bitcoin halving vervroegd

De Bitcoin halving is vastgesteld na mining van blok 630.000 op de Blockchain. De eerste gedachte was dat dit block morgen, 12 mei, gemined zou worden. Door het toegenomen aantal transacties gaat het minen echter sneller dan gedacht. Hierdoor vindt de Bitcoin halving vanavond al plaats. Volgens de live klok iets na 22.30 uur Nederlandse tijd.

Wordt de halving een feest voor beleggers?

De vooruitzichten voor beleggers blijven, ondanks de klap van dit weekend, hoofdzakelijk positief. Dat de munt schaarser wordt is dan ook objectief vast te stellen. Deze schaarste moet echter ‘gevoeld’ worden. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de halving zelf als een startschot zal werken voor een ongeremde groei. De verwachting is echter wel dat er een gestage groei ontstaat. Vandaag is er echter vooralsnog geen reden tot juichen. De live cryptokoersen, die ik vandaag om 10.40 uur vastlegde, laten namelijk zien dat de cryptomarkt weer in mineur is na het herstel van gisteren.