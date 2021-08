Bitcoin- mijnverbod China heeft een verrassende bijwerking!

Na het Bitcoin-mijnverbod in China is er een positieve bijwerking. De Chinezen gebruiken dit voordeel om een ander probleem aan te pakken.

China neemt geen halve maatregelen, dat doen ze op veel gebieden. Dus ook op het gebied van het ‘minen’ van Bitcoins. Dit omdat ze nou niet echt een voorstander zijn van digitale munten, waar de overheid geen invloed op heeft. Daarnaast kost het ook nog eens knetterveel energie. Nu er een verbod is, is er een energieoverschot.

Bitcoin- mijnverbod resulteert in een positieve bijwerking

Afgezien van klimaatgronden, hebben verschillende regeringen over de hele wereld hun standpunt over Bitcoin-mijnbouw dit jaar aangescherpt. Daarbij verwijzend naar bezorgdheid over de impact ervan op de lokale energievoorziening. Eind april voerde bijvoorbeeld een voormalige Kirgizische regeringsfunctionaris aan, dat cryptomining een belangrijke oorzaak is van de energiecrisis in het land. Een ander voorbeeld komt uit Iran. Iraanse mijnwerkers met een vergunning mogen tot september niet in het land werken. Dit in een poging om tijdens de zomermaanden energie te besparen.

De provincie Guizhou is de eerste van het land die gebruik maakt van de vrijgekomen energiecapaciteit. Dit om een ​​klimaatbewuste agenda te bevorderen nu de Bitcoin- industrie weg is. De waterkrachtrijke zuidelijke provincie heeft onlangs een plan aangekondigd. Het plan beschrijft om in 2021 ten minste 4.500 oplaadpunten voor elektrische voertuigen te bouwen. Dit zal toenemen tot 5.000 in 2022 en 5.500 het volgende jaar.

Investeren in duurzaamheid

Zoals de South China Morning Post meldde, heeft de druk van Peking op Bitcoin-mijnwerkers meer dan 50 terawattuur aan elektriciteit vrijgemaakt. Genoeg om te voldoen aan de oplaadbehoeften van 10 miljoen Tesla Model 3s per jaar. Dat is niet mis.

Cao Hua, een partner bij het private equity-bedrijf Unity Asset Management vertelt: “Het aanpakken van energieverslindende Bitcoin-mijnen en het gebruiken van de overtollige capaciteit om de ontwikkeling van de toekomst van mobiliteit te ondersteunen, is het beste voorbeeld van hoe China probeert zijn koolstofneutraliteitsdoelstelling te bereiken.”