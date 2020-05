Hoe groot is de kans dat jij miljonair wordt met Bitcoin?

Bitcoin live koers laat zien dat het vandaag in ieder geval nog niet gaat gebeuren.

De investeerders in Bitcoin hadden na de halving op forse koersstijgingen gehoopt. Deze blijven tot nu toe echter uit en daarmee is ook de vraag of volgende voorspellingen, bijvoorbeeld dat de Bitcoin op korte termijn een miljoen waard wordt, nog uit kunnen komen.

Wordt Bitcoin snel een miljoen waard?

We hebben de laatste tijd veel insiders gezien die verwachten dat dit snel kan gebeuren en als jij er ook vertrouwen in hebt ben je in goed gezelschap.

Toch zijn er inmiddels stemmen die het tegendeel beweren. Een van die stemmen is van de bekende cryptotrader Cryptowhale. Hij geeft in een Tweet drie redenen waarom dit niet zou gebeuren:

What happens when Quantum Computing has the ability to crack all private keys?



What happens when Satoshi sells his millions of #Bitcoin stored in old wallets?



What happens governments add regulations to crypto, and ban people from buying? — Whale 🐋 (@CryptoWhale) May 26, 2020

Heeft cryptowhale gelijk met zijn analyse?

Op de analyse van cryptowhale valt overigens wel iets af te dingen. Zo is de ontwikkeling van Quantum Computing al langer bekend en zijn er zowel binnen de cryptogemeenschap als in het algemeen veel initiatieven om een encryptie mogelijk te maken die bestand is tegen Quantum Computing.

Ook de argumentatie over de munten van Satoshi verdient nuancering. Het totaal aantal Bitcoins is vastgesteld op 21 miljoen. Daar zijn ook de munten op de oude wallets bij inbegrepen. Aangezien het lot van Satoshi onbekend is zullen ervaren investeerders ongetwijfeld incalculeren dat hij vroeg of laat weer opduikt.

Het derde argument is wel valide. De overheid kan altijd zaken verbieden of ergens dwarsliggen (denk in dit verband maar aan Facebook Libra). Vraag is echter of dit maatschappelijk te handhaven is. Degenen die Bitcoin van ettelijke tonnen per stuk in bezit hebben zijn niet machteloos en zullen niet toekijken hoe hun investeringen waardeloos worden. Daarnaast heeft de Bitcoin ook in het illegale circuit, bijvoorbeeld Dark Web inmiddels haar weg gevonden, dus een verbod hoeft niet het einde te betekenen.

Volgens live koers van de Bitcoin duurt het nog even

Hoe het ook zij, Als we de live koers van de Bitcoin en andere cryptomunten bekijken kan het nog even duren. Net als de hele week tot nu toe zijn de BTC en vijf grootste cryptomunten namelijk ook vandaag in mineur. De live cryptokoersen, die ik vandaag om 11.25 uur vastlegde, laten aan duidelijkheid niets te wensen over.