Bitcoin minen met kerncentrale, waarom ook niet!

Kerncentrale in België ter illustratie

Een Amerikaanse kerncentrale gaat cryptocurrency minen en neemt zo de wind uit de zeilen van Elon Musk’s kritiek op de milieu impact van crypto’s.

Cryptocurrency is ongekend populair maar ook bijzonder slecht voor het milieu. Elon Musk sprak zich bijvoorbeeld recentelijk tegen Bitcoin uit omdat het te veel energie zou opslurpen. Wat nou als je een volledige kerncentrale gebruikt om nucleaire juice in cryptocurrency te pompen? In principe is dat een 100% schone brandstof (als we het nucleaire afval even vergeten) en nog ongekend efficiënt ook. Daar is het Amerikaanse Talen Energy het dan ook volledig mee eens.

Cryptocurrency-kerncentrale

Het Amerikaanse Talen Energie is energiemaatschappij met wilde plannen. Ze willen een crypto-faciliteit bouwen naast een bestaande kerncentrale genaamd Susquehanna Steam Electric Station in Pennsylvania. Vanaf Q2 2022 moet de faciliteit online zijn om 24/7 cryptocurrency te delven op kernenergie.

In eerste instantie zal de kerncentrale 164MW aan stroom doorvoeren, ongeveer genoeg om 160.000 huishoudens tegelijkertijd van stroom te voorzien. Op ten duur moet de kerncentrale 300MW produceren voor de faciliteit en uiteindelijk mogelijk zelfs een gigawatt. In totaal weet de Susquehanna-kerncentrale zo’n 2,5 gigawatt te produceren.

Volgens Talen Energie is het delven van cryptocurrency met de kerncentrale veel lucratiever dan de stroom te verkopen aan huishoudens. Niet zo gek, aangezien de prijzen van crypto’s over enkele maanden waarschijnlijk weer door het dak gaan. Energieprijzen zijn daarentegen ontzettend competitief.

Momenteel zitten we wel in een stevige crypto-dip die alleen nog maar dieper gaat worden. Tegen de tijd dat de kerncentrale-crypto-combinatie goed loopt, zullen ze bakken met virtueel geld gaan verdienen.

Lees ook: Robots die kernafval moeten opruimen gekilld door kernafval