Bitcoin miner kopen via Alibaba niet langer mogelijk

Via Alibaba een Bitcoin miner kopen is verleden tijd. Het heeft alles te maken met strengere regelgeving.

China is bezig met een oorlog tegen cryptocurrency. Bedrijven actief in China zullen naar de pijpen van de overheid daar moeten dansen. De overheid is machtig genoeg om je activiteiten in het land te staken of erger. Als je wel eens wat gerelateerd aan cryptocurrency op Alibaba kocht kom je nu van een koude kermis thuis. Alibaba staakt noodgedwongen de verkoop van Bitcoin miners. En daar blijft het niet bij.

Eigenlijk van alles wat met crypto te maken hebt zul je minder of zelfs in zijn geheel zien verdwijnen op Alibaba. Het is een reactie van de webshop op het beleid van de Chinese overheid om alles wat met cryptocurrency transacties te maken heeft te verbieden.

Naast Bitcoin of een andere crypto miner kun je ook geen cryptocurrency handleidingen meer kopen op Alibaba. Slecht nieuws voor als je hier je boodschappen deed met betrekking tot crypto. Tegelijkertijd is Alibaba sinds deze zomer een stuk minder interessant geworden voor Europese consumenten. De invoerrechten zijn aangescherpt, waardoor goedkope orders alsnog prijzig kunnen uitvallen. Op de website van de webshop zelfs geeft Alibaba een korte uitleg waarom ze gestopt zijn met de verkoop van crypto miners.