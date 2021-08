Bitcoin mining eindelijk groen door toedoen van Tesla

De toekomst van Bitcoin mining heeft een groen vooruitzicht en dat is mede met dank aan Tesla.

Tegenstanders van cryptocurrency hebben soms harde argumenten. Wat je bijvoorbeeld vaak hoort is dat crypto slecht voor het milieu zou zijn. Een argument is de manier waarop het minen van Bitcoin plaatsvindt, waar krachtige computers voor nodig zijn die weer energie gebruiken. Energie die vaak niet op een groene manier wordt opgewekt.

Gelukkig is daar een verandering in gaande. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook goed voor de ontwikkeling van cryptocurrency zelf. Die verandering lijk Tesla recent in beweging te hebben gezet door Bitcoin mining meer groen te maken. Het begon allemaal toen de Amerikaanse autofabrikant Bitcoin als betaalmiddel ging accepteren. Het merk krabbelde plots terug toen er veel kritiek was over de manier waarop Bitcoin mining plaatsvindt. Namelijk niet op een groene manier.

Zo kan Tesla Bitcoin weer accepteren

Tesla heeft, bewust of onbewust, daarmee Bitcoin mining op een groene manier op de agenda gezet. Want Elon Musk heeft op Twitter gezegd dat Tesla mogelijk weer Bitcoin gaat accepteren als betaalmiddel als het minen ervan duurzaam verloopt. En dat is natuurlijk goed nieuws.

De transformatie is een complex proces dat vermoedelijk nog wel even gaat duren. Stukje bij beetje zal Bitcoin echter steeds groener worden. En daarmee zien hopelijk ook de tegenstanders in dat Bitcoin mining gewoon op een groene manier kan verlopen.

Mining met duurzame energie maakt de munt ook interessanter voor grote bedrijven, zoals Tesla. Bitcoin is als bekendste cryptomunt ter wereld simpelweg te interessant om links te laten liggen. Als je dat kunt koppelen aan milieuvriendelijke ontwikkelingen zoals duurzame energie, hebben bedrijven nog meer reden om Bitcoin te omarmen. En dan kun je straks niet alleen bij Tesla, maar mogelijk bij nog veel meer (bekende) bedrijven afrekenen met de munt.

