Bitcoin na lange tijd weer door de 60.000 dollar - Apparata

Het is een tijdje rustig geweest, maar eindelijk dendert de Bitcoin trein weer door met een doorbraak van 60.000 dollar.

Bijna een maand geleden ging Bitcoin door een koerswaarde van de 60k in dollars. Groot nieuws natuurlijk in de wereld van crypto, maar heel standvastig was die koers niet. De waarde daalde namelijk weer en dit bleef bijna een maand lang het geval.

Er werd op 14 maart zelfs een koerswaarde van meer dan 61.000 dollar gehaald op Coindesk. Vermoedelijk een belangrijk moment voor veel Bitcoin-bezitters om de coins weer te verkopen. Want een daling was het gevolg. Twee dagen ontstond er een enorme dip naar een waarde van zo’n 54.000 dollar. Het herstel duurde behoorlijk lang.

Dat herstel begon rond 26 maart. Langzaam maar zeker ging de koers weer omhoog. Vervolgens bleef de waarde een beetje tussen de 56.000 en 58.000 dollar hangen op Coindesk. Tot nu. Opeens is er een aardige stijging gaande en staat Bitcoin op een waarde van meer dan 60.000 dollar. Die doorbraak van 60k was vanmorgen rond 06:30 uur Nederlandse tijd. Op het moment van schrijven kun je spreken over een koersstijging van vier procent.

De plotselinge opmars maakt nieuwsgierig naar wat Bitcoin nu te wachten staat. Een rustige periode is niet ongebruikelijk en kan soms langer dan een maand duren. Of de coin nu weer hard gaat doorstijgen moet nog blijken. Een altcoin als Ethereum, dat het al niet onaardig deed, profiteert van het positieve segment. Dubbel goed nieuws voor de cryptobezitter met een gespreide wallet dus.