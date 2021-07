Bitcoin naar 100.000 dollar in 2021?

We zitten over de helft van het jaar, maar velen denken dat Bitcoin naar 100.000 dollar gaat in 2021.

Niemand kan de prijs voorspellen van Bitcoin. Tenzij je naam Elon Musk is en je met wat tweets de koers kunt beïnvloeden. We hebben dit jaar een nieuwe all time high gezien met Bitcoin, een koerswaarde dat richting de 70.000 dollar klom. Zover kwam het niet, want ook een enorme daling met zelfs een halvering van de waarde was het gevolg.

Wat belooft dan de tweede helft van 2021? Het begon in elk geval met optimisme. Een Elon Musk die bijvoorbeeld stelt dat Tesla op termijn mogelijk weer Bitcoin gaat accepteren. Maar gaan we dit jaar een nieuw record meemaken en gaat Bitcoin in 2021 zelfs naar 100.000 dollar? Sommigen geloven daar in.

Dat blijkt namelijk uit een peiling van de analisten van Santiment. Op Twitter kwam de vraag in de poll naar voren, met meer dan vierduizend reacties. Het resultaat zegt echter niet zoveel. Vermoedelijk hebben alle stemmers die zeiden dat Bitcoin naar 100.000 dollar gaat in 2021 zelf een belang in de munt. En ja, dan hoop je natuurlijk dat het naar dat soort bedragen gaat, omdat je er zelf dik aan kunt verdienen.

Kortom, een wij-van-wc-eend poll. Met de enorme koersstijgingen begin dit jaar is het echter niet ondenkbaar. Met Bitcoin is alles mogelijk, dat hebben we tot op heden wel gezien.