Bitcoin naar recordhoogte door MasterCard nieuws - Apparata

Nu steeds meer bekende bedrijven positief tegenover cryptocurrency staan zie je koersen stijgen. Met vandaag Bitcoin door het nieuws van MasterCard.

Afgelopen week begon Bitcoin met een nieuwe opmars. Reden was Tesla dat voor meer dan een miljard dollar heeft geïnvesteerd in de beroemde cryptomunt. Na Tesla, en eerder nieuws rondom PayPal, is nu MasterCard het derde grote bedrijf dat in één adem wordt genomen met MasterCard.

MasterCard heeft aangekondigd cryptocurrency te gaan ondersteunen als officieel betaalmiddel. Dat heeft topman Raj Dhamodharan bekendgemaakt in een blogpost. In het artikel zegt MasterCard dat klanten de mogelijkheid geven om digitale valuta, of dat nu geld is of cryptocurrency, te kunnen verhandelen. Vermoedelijk mede door dit nieuws is de Bitcoin vandaag gestegen. Op het moment van schrijven was de hoogste waarde 48.300 dollar op Coindesk. Een nieuw record.

Het is nog even afwachten welke cryptocurrencies geaccepteerd worden door MasterCard. Want het bedrijf zegt niet zomaar elke willekeurige coin te accepteren. MasterCard heeft een lijst aan eisen opgesteld waar munten aan dienen te voldoen. Stabiliteit, veiligheid en toegankelijkheid zijn enkele kernfactoren.

De voorspelling van sommige analisten dat traditionele bedrijven blockchain en cryptocurrency gaan omarmen lijkt uit te komen. Tegelijkertijd staat alles nog in de kinderschoenen. Het is in elk geval interessant en goed nieuws voor de industrie te noemen dat ook een bedrijf als MasterCard mogelijk Bitcoin, maar überhaupt cryptocurrency, serieus neemt.