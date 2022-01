Bitcoin negatief neergezet door De Nederlandsche Bank

Water is nat en wat omhoog komt gaat ook weer een keer naar beneden. Banken zijn doorgaans niet fan van crypto, deze uitspraak van de Nederlandsche Bank over Bitcoin is dan ook geen verrassing.

Als bank kun je twee dingen doen als er nieuwe ontwikkelingen gaan de zijn. Je verzetten en zoveel mogelijk vasthouden aan het oude, of meegaan in die nieuwe ontwikkelingen. In het beginstadium van cryptocurrency was vooral dat eerste het devies. Inmiddels is er een omslagpunt zichtbaar. Vooral in Amerika zie je dat banken veel positiever ingaan op crypto. Maar dat is nog niet overal zo.

Bitcoin en De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) spreekt zich negatief uit over Bitcoin als het gaat om de uitstoot. De bank heeft in een nieuwe studie uitgerekend wat de CO2-uitstoot is van een Bitcoin transactie. Wat blijkt nu. Volgens DNB is een transactie in Bitcoin gelijk aan het verbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden in een periode van drie weken.

Met de studie wil DNB in kaart brengen wat de impact is van het financiële wereld op het klimaat. De transactie van een Bitcoin in 2020 kwam neer op een uitstoot van 402 kilo CO2, aldus de studie. Daarnaast zou de impact op het klimaat van Bitcoin transacties alleen maar toenemen.